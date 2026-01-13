Oggi Saelemaekers incontra i tifosi del Milan | tutte le informazioni sull’evento

Oggi Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, incontrerà i tifosi rossoneri. L'evento si svolgerà nel pomeriggio e rappresenta un'occasione per conoscere meglio il giocatore, tornato in squadra dopo le esperienze in prestito. Di seguito, tutte le informazioni utili per partecipare e seguire l'incontro.

Alexis Saelemaekers, classe 1999, centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri rientrato in rossonero dopo gli ultimi due prestiti al Bologna e alla Roma, incontrerà nel pomeriggio i tifosi rossoneri. Ecco dove e quando è previsto l'evento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Appuntamento da non perdere per i tifosi del Milan: quest'oggi, martedì 13 gennaio, alle ore 17, il calciatore rossonero Alexis Saelemaekers sarà presente al Milan Store di San Babila.