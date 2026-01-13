Oggi Hbo Max sbarca in Italia e c’è un accordo con Prime Video

Da oggi, HBO Max è accessibile anche in Italia, ampliando l’offerta di contenuti in streaming nel paese. In concomitanza, Prime Video ha annunciato un nuovo accordo pluriennale con Warner Bros., consolidando la collaborazione tra le piattaforme e offrendo agli utenti una gamma più ampia di titoli disponibili. Questa novità rappresenta un passo importante nel panorama dello streaming, favorendo maggiori scelte e flessibilità per gli abbonati italiani.

(Adnkronos) – Da oggi la piattaforma streaming Hbo Max è disponibile anche in Italia. Per l'occasione Prime Video ha annunciato un nuovo accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery (Wbd) che renderà Hbo Max disponibile per milioni di utenti in Europa. Grazie a questo accordo, da oggi, Prime Video distribuirà HBO Max in Italia, Germania e .

HBO Max sbarca in Italia su Prime Video! Una nuova era per lo streaming - HBO Max è disponibile su Prime Video in Italia, offrendo titoli leggendari come Game of Thrones e attese novità del 2026. tomshw.it

Hbo Max sbarca in Italia con film, serie tv e sport: il catalogo. Come abbonarsi e quanto costa - tra cui anche The Pitt, reduce di ben due premi agli ultimi Golden Globe ... msn.com

