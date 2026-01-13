Odissea Sora-Cassino la galleria Capo di China non riapre | rinvio di altri due mesi
Doveva essere il giorno della fine dell'incubo, ma la data di oggi, martedì 13 gennaio 2026, segna invece l'inizio di una nuova fase di passione per gli automobilisti della Ciociaria. Anas ha ufficializzato l'ennesimo slittamento: la galleria "Capo di China", chiusa ormai dal lontano marzo 2025. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
