Nuvolosità in aumento sulla Lombardia ma saranno giorni più miti

In Lombardia la nuvolosità è in aumento, portando condizioni più tipiche della stagione autunnale. Le temperature, seppur in leggero aumento rispetto ai giorni scorsi, rimangono miti, mentre nubi, foschie e deboli piogge caratterizzano il clima. Questi elementi suggeriscono un passaggio verso un clima più fresco e umido, segnando un cambiamento rispetto alle giornate precedenti, con un clima più vicino alla stagione autunnale che all’inverno.

Aria più mite (rispetto ai giorni scorsi) comincia ad interessare l'Italia. In compenso le nubi, le foschie e le deboli precipitazioni renderanno l'atmosfera più simile all'autunno che non all'inverno. Per venerdìsabato è molto probabile l'arrivo di un fronte dal Nord Africa, che dovrebbe riportare un po' di neve in montagna oltre i 13001500 m. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 13 gennaio 2026 Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato sulle zone alpine, ma con progressivo aumento della nuvolosità dal pomeriggio, ma senza fenomeni associati, se non un generale aumento della foschia nelle vallate.

