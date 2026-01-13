Nuovo San Siro spunta un tunnel trasparente per avvicinare giocatori e tifosi

A San Siro, il nuovo progetto prevede l’installazione di un tunnel trasparente che avvicinerà ulteriormente giocatori e tifosi. Questa modifica sostituisce il tradizionale tunnel a soffietto, migliorando l’esperienza di accesso allo stadio e rafforzando il rapporto tra pubblico e atleti. La realizzazione mira a garantire sicurezza e continuità tra campo e tribuna, rispettando le esigenze di un impianto storico e simbolo della città di Milano.

Milano – Un tempo i giocatori entravano allo stadio di San Siro tramite un tunnel "a soffietto" all'angolo tra la Curva Nord e la tribuna d'onore, un tunnel che si poteva allungare fin dentro il manto erboso per evitare che i calciatori fossero troppo vicini ai tifosi e potessero essere colpiti da pietre o da semplici ortaggi. Cambio di rotta. Nel nuovo stadio di San Siro in fase di progettazione da parte degli studi di architettura capitanati da Norman Foster e David Manica, invece, il tunnel da cui i giocatori entreranno sarà trasparente e i tifosi più fortunati – o meglio, quelli in grado di permettersi il costo di iscrizione al Tunnel Club del nuovo impianto di Milan e Inter – potranno guardare i loro idoli a distanza di pochi centimetri e scrutare i loro gesti e le loro espressioni appena prima che i protagonisti della partita tocchino il manto erboso.

