Nuovo record per Buen Camino | è il film italiano con il maggior incasso di sempre

Buen Camino si conferma come il film italiano con il maggior incasso di sempre. Diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone, questa commedia ha raggiunto un nuovo record nel panorama cinematografico nazionale. Un risultato che sottolinea l’apprezzamento del pubblico e il successo di questa produzione, rappresentando un importante traguardo per il cinema italiano contemporaneo.

Checco Zalone stabilisce un nuovo record nella storia del cinema italiano con Buen Camino, la commedia diretta da Gennaro Nunziante che diventa il titolo italiano con l'incasso più alto di sempre. A tre settimane dall'uscita nelle sale, il film ha totalizzato 65.689.125 euro, portando al cinema 8.157.202 spettatori. Il risultato consente di superare il precedente primato, che apparteneva allo stesso Zalone con Quo vado?, fermo dal 2016 a 65.365.736 euro. Nella classifica generale dei maggiori incassi in Italia, Buen Camino si colloca ora al secondo posto assoluto, preceduto unicamente da Avatar, che mantiene la vetta con 68,6 milioni di euro.

