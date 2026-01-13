Nuovo formulario digitale per i rifiuti incontro da Upa Federimpresa

U.P.A. Federimpresa organizza un seminario gratuito lunedì 26 gennaio alle 17:30 presso la sede di Piacenza, in strada della Raffalda 14. L'incontro sarà dedicato alla presentazione delle modalità operative per la creazione, vidimazione e firma del nuovo formulario digitale relativo ai rifiuti pericolosi. Un’occasione per approfondire le procedure e aggiornarsi sulle normative in vigore.

U.P.A. Federimpresa informa che lunedì 26 gennaio alle ore 17,30 alla propria sede in strada della Raffalda, 14 a Piacenza terrà un seminario gratuito per illustrare le modalità operative per la generazione, vidimazione e firma del nuovo formulario digitale che accompagna i rifiuti pericolosi.

