Nuovo anno scolastico al via le iscrizioni per 12 mila studenti reggini

A partire da martedì 13 gennaio, sono aperte le iscrizioni online per il nuovo anno scolastico a Reggio Calabria. Le famiglie di circa 12.000 studenti sono invitate a completare la procedura per l’iscrizione dei bambini e degli studenti al primo anno di scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. La piattaforma Unica sarà disponibile per assicurare un processo semplice e trasparente.

Si parte martedì 13 gennaio con l'iscrizione online (Iscrizioni on line - Unica) per bambini e studenti che dovranno iscriversi al primo anno della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado. Per optare la scelta nel 2026 ci sarà tempo fino alle ore 20,00 di sabato 14 febbraio.

