Nuovi ritocchi al rondò di Salicchi

Sono stati apportati recenti interventi di miglioramento alla rotonda di via Salicchi. Dopo aver consolidato le modifiche precedenti, la ditta incaricata dal Comune ha ora corretto un’ansa troppo profonda sul lato del Foro Boario, rendendo l’intervento più funzionale e adeguato alle esigenze della viabilità locale. Questi interventi mirano a garantire maggiore sicurezza e fluidità nel traffico dell’area.

Nuovi ritocchi alla rotonda infinita di via Salicchi. Oltre a “consolidare“ le modifiche ormai ufficializzate e rese pienamente funzionali, la ditta incaricata dal Comune, ieri (nella foto di Alcide) ha corretto il tiro di un’ansa troppo profonda – e fondamentalmente inutile – sul lato del Foro Boario. Qualcuno pensava che lo slargo, che era fuori dalla traiettoria delle auto, fosse in realtà funzionale a una futura fermata dei mezzi pubblici. Comunque ieri è stata rettificata per restituirla come spazio utile per il transito delle auto. “In queste ore gli addetti dell’impresa stanno completando il progetto – spiega l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – e adeguando l’attraversamento pedonale per metterlo in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovi ritocchi al rondò di Salicchi Leggi anche: “Bene l’ok al progetto del rondò a S.Concordio. Passaggi trasparenti“ Leggi anche: E-brt, in largo Tironi conclusi i lavori al rondò. Ristretta via dei Caniana Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Yves Rocher Italia. Falcone · Vogue. Ultimi ritocchi e un tocco di luce in più… è quasi il momento di salutare l’anno che si chiude Il make-up in edizione limitata accompagna gli ultimi preparativi e illumina il look fino a mezzanotte, tra sorrisi, brindisi e nuovi d - facebook.com facebook

