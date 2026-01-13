Nuove elezioni | circa 14mila i votanti in base al risultato tutta la città potrebbe andare al ballottaggio dopo 2 settimane

In vista delle prossime elezioni, circa 14.000 cittadini sono chiamati alle urne nelle 23 sezioni, tra cui una ospedaliera. La decisione deriva da una sentenza del Consiglio di Stato e potrebbe portare a un eventuale ballottaggio tra due settimane, a seconda dei risultati. Questa tornata elettorale rappresenta un passaggio importante per la città e la sua comunità.

Saranno circa 14 mila gli aventi diritto al voto nelle 23 sezioni (una delle quali ospedaliera) in cui si tornerà alle urne per effetto della sentenza del Consiglio di Stato. Gli uffici comunali sono al lavoro per l'aggiornamento cel corpo elettorale e gli ultimi dati disponibili sono quelli.

Il Consiglio di Stato ha disposto nuove elezioni in 23 su 170 sezioni a Pescara, confermando parzialmente la sentenza del Tar che ne prevedeva 27, dopo irregolarità nelle elezioni 2024 vinte da Carlo #Masci. La sentenza sarà eseguita dall'autorità amministr x.com

