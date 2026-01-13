Nuova truffa online ai danni dei brianzoli | come difendersi

Una recente truffa online coinvolge cittadini brianzoli e italiani, con false comunicazioni sul rinnovo della tessera sanitaria. Il ministero della Salute ha diffuso avvisi ufficiali per informare sulle modalità di questa frode e aiutare gli utenti a riconoscerla. È importante prestare attenzione alle email sospette e verificare sempre le comunicazioni ufficiali per tutelare i propri dati personali e la propria salute digitale.

Una nuova truffa ai danni dei brianzoli e degli altri cittadini italiani. È quella che sta circolando in questi giorni e di cui avvisa il ministero della salute attraverso i suoi canali social, riguardanti false email sul rinnovo della tessera sanitaria.La truffaCome riporta direttamente il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Landini attacca il Governo: “Una truffa ai danni dei lavoratori” Leggi anche: Sant’Alfio, sventata una truffa ai danni di un’anziana grazie all’intervento dei Carabinieri Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Nuova truffa online ai danni dei brianzoli: come difendersi; “Ti paghiamo per guardare video”, come funziona la nuova truffa dei 'muli dei soldi': 10 denunce; Falsi rimborsi Irpef e criptovalute: nuovi pretesti per il phishing; Falsi messaggi: la nuova truffa del PagoPa. La truffa dei pezzi di ricambio auto: acquisti online ma non arriva nulla - A Parma è stata scoperta una nuova truffa ai danni degli automobilisti italiani: si paga per pezzi di ricambio che poi non arrivano. auto.everyeye.it

C’è una nuova truffa che circola su WhatsApp: si tratta della cosiddetta “truffa della ballerina”, che sfrutta messaggi apparentemente innocui per sottrarre agli utenti il controllo del proprio account. Il messaggio invita a votare una giovane ragazza in un concors - facebook.com facebook

Tessera sanitaria, nuova campagna di "phishing" È una truffa per rubare i dati, ecco come non caderci x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.