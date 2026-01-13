Nuova Sondrio-Folgore Caratese | ufficiale lo 0-3 a tavolino
È stato ufficializzato lo 0-3 a tavolino a favore della Folgore Caratese per la partita dello scorso 21 dicembre contro la Nuova Sondrio, valida per l’ultima giornata d’andata del girone B del campionato di serie D. La decisione riguarda la gara disputata alla Castellina e conclude le questioni disciplinari relative a quell’incontro.
Ora è ufficiale: è arrivato lo 0-3 a tavolino ai danni della Nuova Sondrio relativo alla sfida dello scorso 21 dicembre alla Castellina contro la Folgore Caratese, valida per l'ultima giornata d'andata del girone B del campionato di serie D.Il ricorsoSul campo la sfida si era conclusa sull'1-1. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
