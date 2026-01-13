Nuova Sondrio-Folgore Caratese | ufficiale lo 0-3 a tavolino

È stato ufficializzato lo 0-3 a tavolino a favore della Folgore Caratese per la partita dello scorso 21 dicembre contro la Nuova Sondrio, valida per l’ultima giornata d’andata del girone B del campionato di serie D. La decisione riguarda la gara disputata alla Castellina e conclude le questioni disciplinari relative a quell’incontro.

