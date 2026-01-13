Nuova insegnante per i bambini della famiglia nel bosco

È stata selezionata una nuova insegnante per i tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti, ora ospitati a Vasto. Questa scelta segna un importante passo nel percorso educativo e di crescita dei bambini, offrendo loro un ambiente più strutturato e sicuro. L’insegnante si occuperà di supportare lo sviluppo delle competenze scolastiche e di favorire un’integrazione più stabile nel nuovo contesto.

È stata scelta l'insegnante che seguirà i tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti, ora ospitati in una struttura protetta a Vasto. La decisione arriva dopo settimane di ricerche e accettazioni di incarichi da parte di diverse maestre. La docente designata è Lidia Camilla Vallarolo, 66 anni e in pensione, originaria di Vasto. A partire dal 13 gennaio 2026 inizierà a seguire i bambini direttamente nella casa famiglia dove ora vivono, secondo la decisione presa dalla tutrice legale dei minori, l'avvocata Maria Luisa Palladino.

Famiglia nel bosco, la scuola privata Istituto figlie della Croce è pronta a seguire i figli gratuitamente - Una scuola privata si è offerta di ospitare gratis i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco, si tratta di un'istituto bilingue ... virgilio.it

Trovata un'insegnante per i cambini della famiglia nel bosco

