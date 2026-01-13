Nuova illuminazione nel parco Acer dopo le richieste del sindaco

Il parco di via Tinto a Succivo, caratterizzato da scarsa illuminazione pubblica, ha ricevuto più richieste di intervento da parte del Comune. Dopo ripetuti solleciti all’Acer di Caserta, si registra ora una possibile soluzione al problema, segnando un passo importante per migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’area.

La carenza di illuminazione pubblica nel parco di via Tinto è stata più volte oggetto di sollecitazioni da parte dell'amministrazione comunale di Succivo nei confronti dell'Acer (ex Iacp) di Caserta e stavolta sembra davvero che la situazione sia giunta a una svolta.Nella mattinata di oggi (13. 🔗 Leggi su Casertanews.it

