Nuova illuminazione nel parco Acer dopo le richieste del sindaco
Il parco di via Tinto a Succivo, caratterizzato da scarsa illuminazione pubblica, ha ricevuto più richieste di intervento da parte del Comune. Dopo ripetuti solleciti all’Acer di Caserta, si registra ora una possibile soluzione al problema, segnando un passo importante per migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’area.
La carenza di illuminazione pubblica nel parco di via Tinto è stata più volte oggetto di sollecitazioni da parte dell'amministrazione comunale di Succivo nei confronti dell'Acer (ex Iacp) di Caserta e stavolta sembra davvero che la situazione sia giunta a una svolta.Nella mattinata di oggi (13. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Parco di Tor Marancia, inaugurata la nuova illuminazione
Leggi anche: Playground per giocare a basket e nuova illuminazione, restyling al parco Spina Verde
Ariano, nuova illuminazione: gli operai confermano quanto detto dal sindaco #ArianoIrpino - facebook.com facebook
Nuova illuminazione a Senorbì: lavori completati nelle piazze e negli impianti sportivi x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.