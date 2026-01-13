Novità per Fadoi | Andrea Montagnani è il nuovo presidente nazionale

Fadoi, la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, annuncia il nuovo presidente nazionale per il mandato 2026-2028. Andrea Montagnani assume la guida della Federazione, che si impegna a promuovere lo sviluppo della medicina interna e la tutela degli operatori sanitari. Questa nomina rappresenta un passo importante per il futuro dell’associazione e della professione medica interna.

Cambio al vertice di Fado i, la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti. Andrea Montagnani è il nuovo presidente nazionale e guiderà la Federazione nel triennio 2026-2028. “È un onore assumere la guida di Fadoi in una fase cruciale di trasformazione del Servizio sanitario nazionale ”, ha affermato Montagnani all’indomani del disco verde del Cdm al ddl delega per la riforma del Ssn. “La medicina interna è il punto di equilibrio del sistema ospedaliero: intercetta la complessità clinica, garantisce continuità assistenziale e forma una rete di professionalità indispensabili per rispondere alle nuove sfide demografiche ed epidemiologiche”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

