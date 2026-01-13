Novità economiche e fiscali 2026 convegno diretto al mondo dell' agricoltura

Venerdì a Milano Marittima si svolge il convegno organizzato da ConsulenzaAgricola sulle novità economico-fiscali del 2026 dedicate al settore agricolo. L’incontro offre un’occasione per analizzare le principali modifiche normative e le implicazioni pratiche per gli operatori del settore. Un momento di confronto e aggiornamento utile per comprendere gli sviluppi imminenti e pianificare al meglio le strategie di gestione.

Si tiene venerdì a Milano Marittima il convegno sulle "Novità economico-fiscali 2026", organizzato da ConsulenzaAgricola.it di Forlì insieme alla fondazione "Gian Paolo Tosoni". L'evento, giunto alla trentatreesima edizione, conferma il proprio ruolo centrale per la formazione e l'aggiornamento.

