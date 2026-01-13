Novara ha affrontato con determinazione la difficile trasferta al Fenerbahce Istanbul, disputando un’ottima partita nella tana turca. Dopo aver recuperato da uno svantaggio di 1-2, le ragazze di Orro hanno portato la sfida al tie-break, dimostrando carattere e solidità. Tuttavia, nel set decisivo, hanno dovuto cedere il passo, lasciando la vittoria ai padroni di casa nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile.

Novara ha lottato strenuamente nella fornace del Burhan Felek Salonu per due ore, ha saputo rimontare da 1-2 e ha trascinato il Fenerbahce Istanbul al tie-break, ma ha poi dovuto chinare il capo nel rovente tie-break che ha deciso l’incontro valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile. La corazzata turca si è imposta per 3-2 (20-25; 25-22; 25-12; 20-25; 15-10) e ha così inflitto il secondo dispiacere stagionale alle piemontesi nella massima competizione europea. Le gialloblù si erano imposte al PalaIgor con un secco 3-0 prima di Natale e oggi hanno prevalso di fronte al proprio pubblico, riscattando il ko rimediato sabato pomeriggio in campionato contro il Turk Hava Yollari di Davide Mazzanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Novara impavida nella tana del Fenerbahce Istanbul, ma Orro e compagne vincono al tie-break. Champions League in salita

