Notte di violenza in centro storico | 40enne in manette per la doppia aggressione sessuale

Nella notte, nel centro storico, un uomo di 40 anni è stato arrestato in seguito a due aggressioni sessuali ai danni di donne. Il soggetto, senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato fermato dalle autorità. L’intera vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità, evidenziando l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza e tutela in aree pubbliche.

Aggredisce sessualmente due donne nella stessa nottata, arrestato un guineano di 40 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per i reati di violenza sessuale, tentata violenza sessuale e violazione di domicilio.I fatti risalgono al settembre del 2025 e sono avvenuti in centro storico.

