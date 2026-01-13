Nostro impegno su Palestina è sempre stato chiaro

Il nostro impegno sulla questione Palestina si basa su chiarezza e responsabilità. Durante il recente Consiglio comunale, si sono sollevate discussioni riguardo alla partecipazione della sindaca Vittoria Ferdinandi a manifestazioni con Mohammad Hannoun, coinvolto in indagini per presunti finanziamenti ad Hamas. È importante mantenere un dibattito sereno e informato, rispettando il ruolo istituzionale e i principi di trasparenza.

Animi surriscaldati ieri in Consiglio comunale. Le interrogazioni presentate dal centrodestra sulla presenza della sindaca Vittoria Ferdinandi ad alcune manifestazioni a cui era presente Mohammad Hannoun (indagato con l'accusa di aver girato ad Hamas fondi raccolti in Italia), hanno vivacizzato il dibattito. La sala del Consiglio era insolitamente piena di cittadini. E la sindaca è stata netta sulle risposte che aveva in parte anticipato nei giorni scorsi con un comunicato stampa: "Le vostre interrogazioni, in cui le premesse sono false, sono al limite della calunnia – ha detto ai consiglieri di opposizione –, ma queste sono comqunque le sedi opportune in cui discuterle.

