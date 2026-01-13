Nostos Teatro firma la direzione tecnica de La Notte del Liceo Cirillo

Nostos Teatro si occupa della direzione tecnica de “La Notte del Liceo Cirillo”, evento che si terrà mercoledì 14 gennaio nel Chiostro di San Francesco ad Aversa. L’iniziativa, parte della Notte Nazionale dei Licei Classici, coinvolge studenti e insegnanti in una serata dedicata alla cultura e alla tradizione del liceo. Un’occasione per valorizzare il percorso formativo e il patrimonio storico della scuola.

Dalla scuola al palcoscenico: mercoledì 14 gennaio, il suggestivo Chiostro di San Francesco di Aversa ospiterà “La Notte del Liceo Cirillo”, evento clou della Notte Nazionale dei Licei Classici. Dalle ore 18:00 alle 24:00, gli studenti del Liceo Classico “D. Cirillo” trasformeranno il complesso. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

