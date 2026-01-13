Nordio | Anm inopportuno il comitato

Il ministro Nordio ha commentato l'istituzione del nuovo comitato dell'Anm, definendola inopportuna. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla necessità di aggiornare la Costituzione italiana, affinché sia coerente con il codice di procedura penale approvato nel 1989, promosso da Giuliano Vassalli, figura chiave del rito accusatorio e del dibattimento all'italiana.

Per una vita ha predicato l'aggiornamento della Costituzione. E per metterla finalmente in corrispondenza con il codice di procedura penale voluto nel 1989 da Giuliano Vassalli, il padre del rito accusatorio all'italiana e del dibattimento alla Perry Mason. Ecco, si potrebbe dire con buona approssimazione che la separazione delle carriere porta Mason dentro la nostra Carta fondamentale. Del resto, il nuovo modello si era già affacciato nei sacri testi nel 1999 con la riscrittura dell'articolo 111, quello sul giusto processo. Attacchi e obiezioni però si susseguono e l'Italia si appresta ad andare alle urne per dire sì o no alla riforma disegnata dal ministro della Giustizia.

REFERENDUM GIUSTIZIA/ Diventare un Comitato, l’errore “politico” che tradisce l’Anm - In vista del referendum la struttura nazionale dell'ANM (e non i suoi singoli esponenti) è diventata un Comitato per il No. ilsussidiario.net

Nordio all’Anm: “Inopportuno dibattito su referendum in tribunale”/ “Caso Moccia? Csm eviti cambi di collegi” - Riforma della giustizia, il ministro Nordio all'Anm: "Inopportuno dibattito su referendum in tribunale". ilsussidiario.net

Alle 21.00 dell'11 gennaio le firme per il referendum sulla legge Nordio sono 341.832, pari al 68% dell'obiettivo delle 500mila necessarie. Firmate e fate firmare!! - facebook.com facebook

Chiariamo alcune cose sulla riforma della giustizia di Nordio e sul referendum. 1. No, il delitto di Garlasco, il caso della famiglia del Bosco e tutte le altre cronache giudiziarie di cui alcune tv discutono insistentemente non c’entrano nulla con la riforma Nordio. x.com

