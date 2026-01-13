Non sono mancate le polemiche E anche in questo caso c' entra la presenza di Israele nella kermesse
L'Eurovision Song Contest 2024 si terrà a Vienna, con la partecipazione di Israele prevista per la prima semifinale il 12 maggio. La presenza del paese ha suscitato discussioni e polemiche, come già annunciato. Questa edizione si inserisce nel contesto di un evento musicale internazionale che richiama l’attenzione di pubblico e media, mantenendo un clima di apertura e scambio culturale.
( a skanews) – Israele, come già annunciato, ci sarà e si esibirà alla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, in programma il 12 maggio a Vienna. A scegliere in che gruppo parteciperà è stato un sorteggio televisivo, mentre sono cinque i paesi che hanno scelto di boicottare la competizione canora a causa proprio della partecipazione di Israele. Eurovision 2025: i look del Turquoise Carpet a Basilea. guarda le foto Anche San Marino sarà nella prima semifinale con l’ Italia, tra le 5 big, che nella fase eliminatoria dovrà votare e in cui il nostro artista si esibirà fuori gara. Eurovision Song Contest, il più grande evento musicale televisivo in diretta al mondo, si avvia così al suo 70° anniversario impantanato nel più grande boicottaggio politico di sempre, con solo 35 paesi partecipanti, il numero più basso da quando le iscrizioni sono state ampliate nel 2004. 🔗 Leggi su Iodonna.it
