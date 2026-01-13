Non solo Versailles è spagnolo uno dei castelli più belli d'Europa
Il Castello di Butron, situato nei pressi di Bilbao, rappresenta uno dei gioielli meno noti tra i castelli europei. Risalente al Medioevo e successivamente ristrutturato in stile neogotico durante il XIX secolo, offre un esempio affascinante di architettura storica. Questa dimora, meno celebre di altre come Versailles, merita una visita per la sua storia e il suo fascino autentico.
Il Castello di Butron, non lontano da Bilbao, è uno dei castelli meno conosciuti ma anche più suggestivi d'Europa, risalente al Medioevo ma ricostruito in epoca romantica in pieno stile neogotico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
