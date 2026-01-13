Non solo tatuaggi | perché la Milano Tattoo Convention è il nuovo rito pop della città

La Milano Tattoo Convention 2026 si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama della body art, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto tra artisti e appassionati. Per tre giorni, il Superstudio Maxi ospita esposizioni, workshop e momenti di dialogo, riflettendo sulle molteplici sfumature di questa forma espressiva. Un evento che va oltre il tatuaggio, esplorando il rapporto tra arte, cultura e identità nel contesto urbano milanese.

La Milano Tattoo Convention 2026 conferma Milano come una delle capitali mondiali della body art, trasformando per tre giorni il Superstudio Maxi in un osservatorio privilegiato sui linguaggi del corpo tra storia, ritualità pop, cultura urbana e ricerca artistica contemporanea. Dal 23 al 25 gennaio, oltre 500 tatuatori da tutto il mondo dialogano con il pubblico, con contest, performance e una mostra pittorica che mette al centro un'emozione collettiva e ambigua come la paura. Un rito collettivo nel cuore di Milano. La 29ª edizione della Milano Tattoo Convention si svolge al Superstudio Maxi, in viale Famagosta 73, dal 23 al 25 gennaio 2026, in una location che rispecchia bene la dimensione ormai "mainstream" del tatuaggio.

