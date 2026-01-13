Non sapeva di essere incinta e morì in ospedale | poteva essere salvata Condannato il medico pensava fosse mal di schiena
Una donna di 36 anni, Anna Siena, è deceduta in ospedale dopo aver scoperto di essere incinta troppo tardi. Il medico che la visitò, credendo si trattasse di un semplice mal di schiena, è stato condannato a due anni di reclusione. Questo episodio solleva questioni sulla corretta diagnosi e l’importanza di un’attenta valutazione clinica per evitare esiti tragici.
Anna Siena, morta a 36 anni per una gravidanza scambiata per lombosciatalgia: condannato a due anni il medico del Vecchio Pellegrini di Napoli che la visitò.
Anna Siena non sapeva di essere incinta ( quando si recò in ospedale accusando forti dolori addominali determinati dalle conseguenze della presenza del feto morto - facebook.com facebook
