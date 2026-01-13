Non può aprire gli infissi della sua abitazione e lancia l' allarme | via allo sgombero di alcuni appartamenti

A Arzano, tra via Verdi e via Pascoli, sono in corso operazioni di sgombero di alcuni appartamenti. La decisione è stata presa a seguito di una segnalazione che ha coinvolto le autorità, dopo che un residente ha segnalato di non poter aprire gli infissi della propria abitazione e di aver attivato l’allarme. Le operazioni sono in corso per garantire la sicurezza e la regolarità delle condizioni degli immobili interessati.

Sono in corso le operazioni di sgombero di alcune unità abitative ad Arzano, nell’area compresa tra via Verdi e l’angolo con via Pascoli, a seguito di una segnalazione che ha fatto scattare l’intervento delle autorità.L’allarme è stato lanciato da un occupante che ha notato l’impossibilità di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Aumentano gli sfratti: "Alcuni proprietari preferiscono aprire B&B" Leggi anche: Tentano furto in alcuni appartamenti della periferia, ladri ripresi in video Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nuovo showroom in arrivo a Sesto Fiorentino! Stiamo per aprire le porte del nostro nuovo spazio espositivo in Viale Ariosto – un luogo dove toccare con mano la qualità dei nostri infissi, scoprire soluzioni su misura e lasciarsi ispirare da proposte pensate pe - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.