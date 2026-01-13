Non ho nulla da dire | il conducente della Porsche davanti al gip per la morte di Matilde Baldi

Franco Vacchina, 63 anni, ha scelto di non rispondere davanti al giudice in merito all’incidente dell’11 dicembre sull’Asti-Cuneo, che ha portato alla tragica perdita di Matilde Baldi. Il conducente della Porsche si è avvalso del diritto al silenzio durante l’interrogatorio, in un procedimento che si sta ancora approfondendo per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Franco Vacchina, 63 anni, si è avvalso del silenzio davanti al gip per l’incidente dell’11 dicembre sull’Asti-Cuneo costato la vita a Matilde Baldi. Secondo l’accusa partecipò a una gara tra Porsche conclusa con un tamponamento a oltre 212 kmh. È ai domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

