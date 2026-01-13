Non ho Internet e devo iscrivere mio figlio a scuola come faccio?

Se non hai accesso a Internet e devi iscrivere tuo figlio a scuola, puoi rivolgerti direttamente alla scuola di destinazione o a quella attualmente frequentata. È importante contattare gli uffici scolastici per conoscere le modalità di iscrizione alternative e consegnare i documenti necessari. In questo modo, puoi completare la procedura in modo semplice e senza l’uso della piattaforma online.

