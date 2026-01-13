Non ho Internet e devo iscrivere mio figlio a scuola come faccio?
Se non hai accesso a Internet e devi iscrivere tuo figlio a scuola, puoi rivolgerti direttamente alla scuola di destinazione o a quella attualmente frequentata. È importante contattare gli uffici scolastici per conoscere le modalità di iscrizione alternative e consegnare i documenti necessari. In questo modo, puoi completare la procedura in modo semplice e senza l’uso della piattaforma online.
Chi non può accedere alla piattaforma online può rivolgersi direttamente alla scuola dove intende iscrivere il proprio figlio oppure alla scuola attualmente frequentata. Saranno queste istituzioni, su richiesta della famiglia, a inserire la domanda per conto loro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Sono straniero e non ho il codice fiscale, come posso iscrivere mio figlio a scuola? E se ho il CF, ma mio figlio non risulta registrato?
