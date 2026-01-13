Non guidavo con il cellulare ma mi stavo grattando respinto il ricorso di un automobilista di Sant' Arsenio

Un automobilista di Sant’Arsenio ha presentato ricorso dopo essere stato multato per aver utilizzato il cellulare alla guida. Tuttavia, la sua difesa, sostenendo di stare semplicemente grattandosi, non è stata accolta. La polizia locale ha confermato il verbale, ribadendo l’importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale. La vicenda evidenzia come sia fondamentale mantenere comportamenti corretti e rispettare le leggi durante la guida.

"Non ero con il cellulare ma mi stavo grattando", il ricorso respinto di un automobilista beccato e multato per guidata con il cellulare dalla polizia locale di Sant’Arsenio lungo la strada che da Polla porta a Sant'Arsenio. Il giudice di pace di Polla ha respinto il ricorso.Il fattoA inizio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Don Roberto Faccenda protagonista a Sant'Arsenio con il suo libro: "A(r)marsi con cinque ciottoli" Leggi anche: Sant'Arsenio ritrova "Mucca": il cane di comunità torna in piazza Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ieri mio figlio mi ha chiesto di accompagnarlo a cambiare una SIM, fare un passaggio di gestore. Una cosa banale. Una di quelle che si fanno senza pensarci. E invece, in macchina, mentre guidavo, lo guardavo. Guardavo i suoi lineamenti, il suo sorriso buon - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.