Non fu embolia un male al cuore ha ucciso la 47enne alle Canarie
Letizia Ciampi, 47 anni, è deceduta alle Canarie a causa di un problema cardiaco, specificamente una cardiomiopatia dilatativa. La causa del decesso non è stata un’embolia polmonare, come inizialmente ipotizzato. La condizione, probabilmente sconosciuta alla stessa vittima, ha causato un malore improvviso. Questo episodio evidenzia l'importanza di controlli medici regolari e di conoscere lo stato di salute del cuore.
Non si è trattato di un'embolia polmonare. Letizia Ciampi soffriva di una forma di cardiomiopatia dilatativa, probabilmente a lei stessa ignota. Sarebbe stato proprio questo disturbo cardiaco, mai diagnosticato prima, a causare la morte della 47enne fiorentina, avvenuta nella notte del 31. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
