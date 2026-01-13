Non fu embolia un male al cuore ha ucciso la 47enne alle Canarie

Letizia Ciampi, 47 anni, è deceduta alle Canarie a causa di un problema cardiaco, specificamente una cardiomiopatia dilatativa. La causa del decesso non è stata un’embolia polmonare, come inizialmente ipotizzato. La condizione, probabilmente sconosciuta alla stessa vittima, ha causato un malore improvviso. Questo episodio evidenzia l'importanza di controlli medici regolari e di conoscere lo stato di salute del cuore.

