Non fingere competenze che non hai evidenza i rischi degli investimenti e non fare grandi promesse | arrivano le regole per gli influencer finanziari

Sono state introdotte nuove linee guida per gli influencer finanziari, chiamati “finfluencer”, che promuovono prodotti o servizi legati al settore finanziario sui social media. Queste norme, pubblicate dall’ESMA e dalla Consob, sottolineano l’importanza di evitare di fingere competenze e di evidenziare i rischi degli investimenti, promuovendo un’informazione corretta e responsabile nel rispetto delle normative vigenti.

Promuovere via social un prodotto o un servizio finanziario non è come promuovere orologi o scarpe. Da questa considerazione muove la scheda informativa rivolta ai "finfluencer" (o influencer finanziari) pubblicata sul sito dell'Esma, l'Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari dell'Unione europea, e della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa). Una serie di consigli e indicazioni che puntano a mettere in guardia i soggetti interessati in merito al fatto che la loro attività online può avere conseguenze negative – anche per i follower – se svolta senza le necessarie accortezze.

