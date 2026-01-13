Non faremo parte degli Usa La Groenlandia fa muro

La Groenlandia ha chiarito con fermezza che non farà parte degli Stati Uniti. Questa posizione sottolinea il desiderio di mantenere la propria autonomia, evitando ogni forma di integrazione o controllo da parte americana. La questione evidenzia l'importanza di rispettare le scelte sovrane di questa regione, che desidera preservare la propria identità e il proprio assetto politico indipendente.

"Una cosa che tutti devono capire: la Groenlandia non sarà di proprietà degli Stati Uniti, la Groenlandia non sarà governata dagli Stati Uniti e la Groenlandia non farà parte degli Stati Uniti". L'ha dichiarato il premier groenlandese, Jens-Frederik Nielsen, in una conferenza stampa a Copenaghen con la premier danese, Mette Frederiksen. "Scegliamo la Danimarca, scegliamo la Nato, scegliamo l'Ue", ha aggiunto. "La Groenlandia non e in vendita", ha ripetuto Nielsen sottolineando che "non vuole essere comprata dagli Stati Uniti, non vuole essere controllata dagli Stati Uniti". E ha aggiunto: "Se dobbiamo scegliere adesso scegliamo la Danimarca, la Nato, l'Unione Europea".

Groenlandia, Frederiksen e Nielsen: “L’isola non sarà di proprietà, non sarà governata e non farà parte degli Usa” - I premier di Danimarca e Groenlandia chiariscono a Trump: "L'isola non sarà di proprietà, non sarà governata e non farà parte degli USA" ... ilfattoquotidiano.it

Trump: "Prenderemo la Groenlandia con le buone o con le cattive". I partiti dell'isola: "Non vogliamo essere americani" - Altrimenti Russia o Cina se ne impadroniranno", ha ribadito il presidente Usa qualche ora dopo che Giorgia Meloni aveva affermato di non ritenere al momento ... today.it

Diego Fusaro: E ora gli USA attaccheranno la Groenlandia?

