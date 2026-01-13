La Roma ha scelto Robinio Vaz come nuovo acquisto, allontanandosi dai nomi più scontati come Raspadori e Zirkzee. Dopo aver esplorato diverse opzioni, la dirigenza ha optato per questa soluzione inaspettata, che rappresenta una decisione concreta in un mercato spesso caratterizzato da incertezze. Questa scelta evidenzia la volontà del club di adottare un approccio deciso, puntando su un profilo che possa contribuire al progetto sportivo.

La sensazione, nelle ultime ore, è che a Trigoria si sia passati dalla frustrazione alle decisioni. Perché quando hai già apparecchiato due tavoli, quello di Raspadori e quello di Zirkzee, e ti ritrovi ancora a fissare il telefono aspettando l’ultimo sì, capisci che il mercato non lo vinci con la pazienza: lo vinci con una scelta. Ed è qui che irrompe il nome di Robinio Vaz, giovane attaccante del Marsiglia: la Roma sarebbe a un passo dalla chiusura, come raccontato da Gianluca Di Marzio nella sua trasmissione nella serata di ieri. I giallorossi avrebbero già trovato l’intesa con il club francese per un’operazione complessiva intorno ai 25 milioni, tra parte fissa e bonus, e ora resterebbero da limare gli ultimi dettagli, dalle condizioni personali alle formalità finali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Non è Raspadori, non è Zirkzee: chi è Robinio Vaz, la scelta a sorpresa della Roma

