Non è mia figlia | Francesca Chillemi chiarisce dopo la foto e il giallo sul parto

Francesca Chillemi ha chiarito recentemente alcuni dubbi emersi dopo una foto e un’indiscrezione sul suo parto. L’attrice ha deciso di intervenire per mettere fine alle speculazioni, precisando la propria posizione e rimettendo tutto in discussione. Questa dichiarazione ha suscitato attenzione tra i fan e gli osservatori, evidenziando l’importanza di verificare le notizie prima di darle per acquisite.

Francesca Chillemi spegne l’entusiasmo dei fan e rimette tutto in discussione, nel giro di poche ore, su una notizia che molti consideravano ormai certa. Dopo che quasi tutti i siti avevano dato per scontato l’annuncio della nascita della sua bambina, l’attrice è intervenuta per chiarire che la neonata comparsa in una sua recente pubblicazione su Instagram non è sua figlia. Un colpo di scena che riapre il mistero attorno al parto e alla gravidanza vissuta lontano dai riflettori. Pochi giorni prima, dopo un lungo silenzio sui social, l’attrice messinese aveva condiviso un album fotografico. Tra le immagini era spuntato anche lo scatto di una piccola manina di neonata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non è mia figlia”: Francesca Chillemi chiarisce dopo la foto e il giallo sul parto Leggi anche: “Non è mia figlia”. Francesca Chillemi rompe il silenzio dopo foto e notizia sul parto Leggi anche: Francesca Chillemi, la prima foto dopo il presunto parto ed é shock generale: giallo senza fine Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Chi è Jasmine figlia Francesca Tocca e Raimondo Todaro/ Vuole diventare ballerina:”Mi ruba le scarpe poi…” - Francesca Tocca felice e orgogliosa di sua figlia Jasmine, che sogna di diventare ballerina: "Ha la mia stessa passione e poi... ilsussidiario.net

Francesca Chillemi rompe il silenzio e pubblica la prima foto della sua seconda figlia, Amelia Smeralda: una manina tra le sue e le parole “Ai giorni nuovi”. La conferma tanto attesa è arrivata, con tutta la dolcezza di uno scatto che dice più di mille parole. - facebook.com facebook

#PasqualeStanzione vive in un appartamento vista Pantheon da 3.000 euro al mese, a spese dello Stato. La #figlia gestisce un #BedandBreakfast leggermente abusivo nello stesso palazzo. Lui non lo sapeva,dice. #Garante a sua insaputa. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.