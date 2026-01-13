non accetta la separazione e accoltella la moglie

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, con l'accusa di tentato femminicidio. Intorno alle 18, nel loro appartamento, ha aggredito con un coltello la moglie di 31 anni, in un episodio che desta preoccupazione per la violenza domestica. Le autorità stanno indagando sull'accaduto per chiarire i motivi e le circostanze dell'aggressione.

AGI - È stato arrestato con l'ipotesi di tentato femminicidio l'uomo di 43 anni che intorno alle 18 ha aggredito con un coltello la moglie di 31 anni nel loro appartamento a Muggiò, in provincia di Monza Brianza. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Desio, in accordo con il pm di turno di Monza. L'uomo, dopo essersi allontanato a piedi, si è presentato alla caserma della compagnia di Monza per costituirsi. L'aggressione, su cui sono in corso accertamenti, sarebbe scattata perché il marito non accettava la volontà della moglie di separarsi. Il figlio affidato e le condizioni della donna. 🔗 Leggi su Agi.it

