No alla Fonderia in Irpinia | raccolte 3000 firme si va in Prefettura

È stata raggiunta una raccolta di oltre 3.000 firme contro la prevista apertura di una fonderia a Luogosano, in Irpinia. La mobilitazione dei cittadini si sta concentrando ora presso la Prefettura, evidenziando la preoccupazione per l’impatto ambientale e la tutela del territorio. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella difesa della qualità della vita e dell’ambiente locale, sottolineando il forte impegno della comunità contro progetti industriali dannosi.

Tempo di lettura: 3 minuti “NO alla fonderia a Luogosano! NO alle industrie altamente inquinanti in Irpinia”. Si viaggia sulle 3000 firme in calce alla petizione ( CLICCA E LEGGI QUI) avviata per esprimere dissenso rispetto a l’insediamento di Fonderie Pisano a Luogosano nell’ex stabilimento ArcelorMittale: produzioni impattanti per il territorio e destino incerto dei lavoratori, tra le principali preoccupazioni. Intanto per questo g iovedì alle ore 16.30 è atteso u n tavolo di confronto in Prefettura, dove si terrà anche un presidio pacifico. Sullo sfondo le RSU della FIM e della FIOM di tutte le aziende metalmeccaniche della provincia esprimono il loro pieno e convinto sostegno alla battaglia dei lavoratori della ex Arcelor per la reindustrializzazione del sito di Luogosano”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “No alla Fonderia in Irpinia”: raccolte 3000 firme, si va in Prefettura Leggi anche: Ora legale, l’Italia si mobilita con l’iter parlamentare per renderla permanente: raccolte 352mila firme Leggi anche: Salerano sul Lambro vuole la ciclabile: oltre mille firme raccolte, e il Comune rilancia la richiesta alla Provincia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Allo stadio Partenio lo striscione: "NO alla fonderia a Luogosano, NO alle industrie altamente inquinanti in Irpinia" È stato apposto all'ingresso della tribuna Montevergine prima della partita delle 15 tra Avellino e Sanpdoria. Saranno presenti alcuni attivisti - facebook.com facebook #Irpinia Le Fonderie Pisano in Irpinia sono al centro di discussioni, con le perplessità di Alaia e un tavolo di confronto in Prefettura. La questione rimane aperta, in attesa di chiarimenti e soluzioni condivise. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.