Nkunku ha segnato tre gol, rafforzando la posizione del Milan e influenzando le strategie di mercato. La prestazione del giocatore evidenzia l’importanza di rafforzare la rosa per affrontare la stagione, sottolineando la necessità di interventi mirati. Come sottolineato da Allegri, la squadra richiede un impegno condiviso e un miglioramento complessivo per mantenere la competitività. La situazione si configura come un punto di riflessione per il futuro del club.

"C’è bisogno di tutti. Non possiamo andare avanti con gli stessi giocatori", osservava Max Allegri domenica pomeriggio. Il Milan ha approcciato la fase più densa del calendario stagionale con due pareggi contro squadre di medio bassa classifica. Inevitabilmente il mercato estivo torna sotto la lente, perché l’esigenza è quella di abbeverarsi di alternative che oggi non sono garanzie. Il match con la Fiorentina ha servito bocciature, figlie di scelte di scouting, forse anche tecniche. Su Christopher Nkunku, ad esempio, il campo ha detto che dal secondo tempo del match con il Verona ha segnato tre reti in un’ora di gioco, come a dire "mi sono sbloccato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Christopher Nkunku la riprende nel recupero, il Milan evita la sconfitta: 1-1 con la Fiorentina dopo il gol di Pietro Comuzzo - Il Milan si salva a Firenze e la riprende nel recupero grazie al gol dell'insospettabile Christopher Nkunku, subentrato nella ripresa. eurosport.it