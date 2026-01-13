Nilufar Addati | Sinner è brutto fascino dovuto alla fama | è bodyshaming ma sugli uomini viene tollerato
Recentemente, Nilufar Addati ha commentato pubblicamente l’aspetto di Jannik Sinner, definendolo “brutto”. Questo episodio evidenzia come, nel contesto del bodyshaming, le critiche rivolte agli uomini siano spesso tollerate o meno condannate rispetto a quelle rivolte alle donne. La discussione mette in luce le differenze di percezione e sensibilità ancora presenti nella società riguardo all’aspetto fisico e alle parole usate.
Nilufar Addati giudica “brutto” Jannik Sinner, in pubblico e davanti a migliaia di spettatori. E lo fa senza nemmeno alzare il sopracciglio, perché il bodyshaming verso un uomo è ancora tollerato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Avrei dovuto esibirmi in Russia, ma non mi è arrivata la Visa e ho dovuto rimandare il concerto privato, per un compleanno, che avrei dovuto tenere. È la prima volta e spero sia anche l’ultima”: così Al Bano
Leggi anche: Monterosi scommette sugli orti urbani ma viene esclusa dalla Regione Lazio
Uomini e donne, Nilufar Addati sui Vip: “C’è un cantante che si fa poche docce”/ “Sinner? Ha fascino ma…” - Nilufar Addati a ruota libera sui Vip, giudizi netti su ex corteggiatori, cantanti e sportivi: le dichiarazioni dell'ex tronista di Uomini e donne ... ilsussidiario.net
Giulia Salemi e Nilufar Addati senza filtri: frecciate ai vip nel podcast - Giulia Salemi e Nilufar Addati commentano vip e sportivi nel podcast: frecciate, ironia e il caso Jannik Sinner ... mondotv24.it
Giulia Salemi e Nilufar Addati, veleno sui Vip: 'Tennista brutto, cantante fa poche docce' - Le influencer hanno criticato duramente alcuni personaggi senza svelarne l'identità, ma i fan si sono fatti un'idea precisa su chi avrebbero bocciato ... it.blastingnews.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.