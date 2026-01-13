Nilufar Addati | Sinner è brutto fascino dovuto alla fama | è bodyshaming ma sugli uomini viene tollerato

Recentemente, Nilufar Addati ha commentato pubblicamente l’aspetto di Jannik Sinner, definendolo “brutto”. Questo episodio evidenzia come, nel contesto del bodyshaming, le critiche rivolte agli uomini siano spesso tollerate o meno condannate rispetto a quelle rivolte alle donne. La discussione mette in luce le differenze di percezione e sensibilità ancora presenti nella società riguardo all’aspetto fisico e alle parole usate.

Nilufar Addati giudica “brutto” Jannik Sinner, in pubblico e davanti a migliaia di spettatori. E lo fa senza nemmeno alzare il sopracciglio, perché il bodyshaming verso un uomo è ancora tollerato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uomini e donne, Nilufar Addati sui Vip: “C’è un cantante che si fa poche docce”/ “Sinner? Ha fascino ma…” - Nilufar Addati a ruota libera sui Vip, giudizi netti su ex corteggiatori, cantanti e sportivi: le dichiarazioni dell'ex tronista di Uomini e donne ... ilsussidiario.net