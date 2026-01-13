Niente domiciliari per Jessica Moretti | ritiro del passaporto e obbligo di firma Dal Papa i genitori delle vittime

Il tribunale di Sion ha adottato misure restrittive nei confronti di Jessica Moretti, tra cui il ritiro del passaporto e l’obbligo di firma, esclusa la possibilità di domiciliari. La decisione è stata presa su parere favorevole della Procura. I genitori delle vittime hanno ricevuto un messaggio di attenzione e vicinanza, mentre si prosegue con le procedure legali relative al caso.

Jessica Moretti resta in Svizzera: niente domiciliari per la proprietaria del Constellation. Intanto l’inchiesta sul rogo si aggrava - Il tribunale di Sion impone a Jessica Moretti ritiro dei documenti, obbligo di firma e divieto di lasciare la Svizzera. panorama.it

Strage di Crans-Montana, niente arresti domiciliari per Jessica Moretti. L'Italia si costituirà parte civile - Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jaques del "Costellation", teatro della tragedia di Capodanno a Crans- gazzettadiparma.it

Strage di #Crans_Montana , revocati gli arresti domiciliari a Jessica #Moretti - facebook.com facebook

Crans-Montana, niente domiciliari per Jessica Moretti ma non potrà lasciare la Svizzera #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.