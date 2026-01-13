Niente domiciliari per Jessica Moretti | ritiro del passaporto e obbligo di firma Dal Papa i genitori delle vittime
Il tribunale di Sion ha adottato misure restrittive nei confronti di Jessica Moretti, tra cui il ritiro del passaporto e l’obbligo di firma, esclusa la possibilità di domiciliari. La decisione è stata presa su parere favorevole della Procura. I genitori delle vittime hanno ricevuto un messaggio di attenzione e vicinanza, mentre si prosegue con le procedure legali relative al caso.
Il tribunale delle misure coercitive di Sion (su parere favorevole della Procura) ha imposto una serie di misure restrittive. Un legale delle vittime: indagini da affidare a un procuratore straordinario . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
