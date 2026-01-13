Niente domiciliari per Jessica Moretti Ma non potrà lasciare la Svizzera

Il tribunale del Canton Vallese ha deciso di applicare a Jessica Moretti, gestore del bar 'Le Constellation' a Crans-Montana, misure sostitutive alla detenzione preventiva. La decisione, presa su proposta del pubblico ministero, si basa sul rischio di fuga di Moretti, che non potrà lasciare la Svizzera. Niente domiciliari, quindi, ma comunque restrizioni che limitano la libertà di movimento della persona coinvolta.

Il tribunale delle misure coercitive del Canton Vallese in un comunicato ha reso noto che - su proposta del pubblico ministero - ha imposto a Jessica Moretti, gestrice del bar 'Le Constellation' di Crans-Montana insieme al marito, "delle misure sostitutive alla detenzione preventiva a causa dell'esistenza di un rischio di fuga, unico rischio invocato dal pubblico ministero". Si tratta - viene spiegato - "delle misure classiche consistenti nel divieto di lasciare il territorio svizzero, nell'obbligo di depositare tutti i suoi documenti di identità e di soggiorno, nell'obbligo di presentarsi quotidianamente presso una stazione di polizia e nell'obbligo di versare garanzie adeguate". 🔗 Leggi su Iltempo.it

