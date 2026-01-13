Niente domiciliari per Jessica Moretti Ma non potrà lasciare la Svizzera
Il tribunale del Canton Vallese ha deciso di applicare a Jessica Moretti, gestore del bar 'Le Constellation' a Crans-Montana, misure sostitutive alla detenzione preventiva. La decisione, presa su proposta del pubblico ministero, si basa sul rischio di fuga di Moretti, che non potrà lasciare la Svizzera. Niente domiciliari, quindi, ma comunque restrizioni che limitano la libertà di movimento della persona coinvolta.
Il tribunale delle misure coercitive del Canton Vallese in un comunicato ha reso noto che - su proposta del pubblico ministero - ha imposto a Jessica Moretti, gestrice del bar 'Le Constellation' di Crans-Montana insieme al marito, "delle misure sostitutive alla detenzione preventiva a causa dell'esistenza di un rischio di fuga, unico rischio invocato dal pubblico ministero". Si tratta - viene spiegato - "delle misure classiche consistenti nel divieto di lasciare il territorio svizzero, nell'obbligo di depositare tutti i suoi documenti di identità e di soggiorno, nell'obbligo di presentarsi quotidianamente presso una stazione di polizia e nell'obbligo di versare garanzie adeguate". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Niente domiciliari a Jessica Moretti: obbligo di firma e consegna dei documenti. Non potrà uscire dalla Svizzera
Leggi anche: Jessica Moretti, niente domiciliari. ovrà consegnare i documenti. Il divieto di lasciare la Svizzera e cauzione: la decisione del Tribunale
Jacques Moretti resta in carcere ma potrà uscire su cauzione L' ira delle famiglie | Ancora nessun indagato nel Comune di Crans-Montana.
Crans-Montana, niente arresti domiciliari per Jessica Moretti. Ma non potrà lasciare la Svizzera - Il tribunale delle misure coercitive del Canton Vallese in un comunicato ha reso noto che - iltempo.it
Niente domiciliari a Jessica Moretti: obbligo di firma e consegna dei documenti. Non potrà uscire dalla Svizzera - Ieri la convalida per tre mesi dell’arresto cautelare del marito Jacques ... quotidiano.net
Crans-Montana, Jessica Moretti è libera: niente domiciliari per la proprietaria del bar Le Constellation - Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jacques del Constellation, a Crans- msn.com
La moglie del titolare del bar bruciato a Crans Montana, Jessica Maric, è ai domiciliari con il braccialetto elettronico, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi. Le indagini vanno avanti anche in Italia e sono iniziate le autopsie sulle vittime. Oggi Tajani ha riferit - facebook.com facebook
#CransMontana Prima notte in carcere per Jacques Moretti. La misura è stata decisa per pericolo di fuga. Arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per Jessica Moretti. La misura più morbida è stata concessa per consentirle di accudire i 2 figli di 6 mesi x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.