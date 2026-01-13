Niente domiciliari a Jessica Moretti | obbligo di firma e consegna dei documenti Non potrà uscire dalla Svizzera

Jessica Moretti, proprietaria del Constellation a Crans-Montana, non sarà sottoposta a domiciliari. Le autorità hanno disposto l’obbligo di firma e la consegna dei documenti, con il divieto di lasciare la Svizzera. La decisione riguarda la sua posizione in un procedimento in corso. La misura mira a garantire la presenza della persona coinvolta senza imporre restrizioni più severe.

Roma, 13 gennaio 2026 – Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jacques del Constellation, a Crans-Montana, non andrà ai domiciliari. Il tribunale di garanzia di Sion ha stabilito che la donna dovrà depositare i documenti di identità e presentarsi quotidianamente alla polizia. Oltre al divieto di lasciare il territorio elvetico, l'imprenditrice dovrà anche versare una cauzione, che sarà successivamente definita. La decisione è stata presa, viene precisato dal Tribunale, su proposta del pubblico ministero. L’inchiesta svizzera: Moretti resta in carcere. S’indaga anche sul Comune Iniziamente il tribunale le aveva concesso i domiciliari con obbligo di indossare il braccialetto elettronico per consentirle di badare ai due figli della coppia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

