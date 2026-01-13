Nicolais scienziato visionario e uomo di rara sensibilità | il ricordo di Renato Brunetta

Il professor Luigi Nicolais, figura di spicco nel campo della scienza e della politica, ci ha lasciato. Ricordo di un uomo che ha saputo coniugare competenza e sensibilità, lasciando un’impronta significativa nel panorama italiano. La sua figura rimarrà un esempio di dedizione e visione, testimonianza di un percorso professionale e umano di grande rilievo.

"Ci ha lasciato il professor Luigi Nicolais, uomo di rara sensibilità politica e scienziato visionario". Lo scrive in una nota il presidente del Cnel, Renato Brunetta. "Nicolais – continua – fu autorevole professore universitario alla Federico II di Napoli, parlamentare e ministro dal quale ho raccolto il testimone nel 2008 al ministero della Pubblica amministrazione e della innovazione tecnologica del governo Prodi. Nicolais, che ha sempre mantenuto attivo il suo impegno politico accanto all'attività scientifica, è stato anche uno dei più autorevoli presidenti del Cnr. È il concreto esempio di chi ha sviluppato e valorizzato la ricerca scientifica nel proprio Paese.

