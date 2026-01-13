Nicola Acunzo al Sancarluccio con lo spettacolo di teatro civile Il Sindaco Scomparso
Dal 16 al 18 gennaio 2026, il Nuovo Teatro Sancarluccio di Napoli ospiterà “Il Sindaco Scomparso”, uno spettacolo di teatro civile con Nicola Acunzo, diretto da Giancarlo Sammartano. L’evento offre un’occasione per riflettere su temi di attualità e responsabilità civica, presentando una narrazione sensibile e accurata. Un appuntamento da non perdere per chi desidera approfondire questioni sociali attraverso il teatro.
Andrà in scena al Nuovo Teatro Sancarluccio di Napoli, da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026, lo spettacolo di teatro civile “Il Sindaco Scomparso”, con Nicola Acunzo protagonista e la regia di Giancarlo Sammartano.Lo spettacolo è tratto dal libro Il Sindaco Desaparecido di Massimiliano Amato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
