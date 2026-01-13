Nicola a Sky | Difficile stare dietro a questa Juve ma il primo gol nasce da un errore dell’arbitro e l’intervento di Locatelli e scomposto
Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha commentato la partita contro la Juventus durante un intervento a Sky Sport. Ha sottolineato le difficoltà nel seguire la squadra bianconera e ha analizzato alcuni episodi chiave, tra cui il primo gol, attribuendolo a un errore arbitrale e a un intervento di Locatelli considerato scomposto. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo obiettivo sull’andamento della partita e sui momenti decisivi.
Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha parlato a Sky Sport dopo la sfida di campionato con la Juventus. Le sue parole. Davide Nicola ha parlato a Sky dopo Juve Cremonese. Le sue dichiarazioni. PARTITA – « Abbiamo giocato una partita sbagliata nel risultato finale, un po’ strana. Siamo partiti anche bene con coraggio. Mi ha fatto un po’ innervosire il primo gol subito, un po’ fortunoso. Ma ci sta nel calcio. Nasce probabilmente da un fischio sbagliato e mi sono innervosito prima dell’episodio successivo. Stavamo giocando bene. Dopo il 2-0, venuto da un’azione bella nostra, non siamo stati brillantissimi contro una Juve molto forte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
