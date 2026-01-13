Nicola a Sky | Difficile stare dietro a questa Juve ma il primo gol nasce da un errore dell’arbitro e l’intervento di Locatelli e scomposto

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha commentato la partita contro la Juventus durante un intervento a Sky Sport. Ha sottolineato le difficoltà nel seguire la squadra bianconera e ha analizzato alcuni episodi chiave, tra cui il primo gol, attribuendolo a un errore arbitrale e a un intervento di Locatelli considerato scomposto. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo obiettivo sull’andamento della partita e sui momenti decisivi.

