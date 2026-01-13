Niccolò ex concorrente MasterChef e il video-denuncia per la sua fidanzata iraniana

Niccolò, ex concorrente di MasterChef, ha condiviso su Instagram un video-denuncia riguardante la sua fidanzata iraniana. Nelle stories, ha descritto il silenzio e il blackout di Internet come strumenti utilizzati dal governo iraniano per reprimere le proteste popolari. La testimonianza evidenzia le difficoltà quotidiane vissute da chi si trova nel paese in un momento di forte tensione sociale e politica.

