Niccolò Califano | La mia ragazza in Iran protesta sotto gli spari Mi ha chiamato | è viva Lotta per una vita diversa
Niccolò Califano racconta la sua esperienza durante le proteste in Iran, dove la sua ragazza ha rischiato la vita. Dopo un collegamento inaspettato, è riuscito a sentirla viva e in lotta per un futuro diverso. Questa testimonianza riflette la difficile realtà di chi si oppone alle ingiustizie in un contesto di tensione e repressione.
Ravenna, 13 gennaio 2026 – “Il telefono ha squillato alle 13, era la prima volta che lo faceva direttamente in viva voce. In genere comunichiamo via Whatsapp. ‘Ciao, non posso parlare tanto. Ma voglio solo dirti che sto bene’. Poche parole e una voce da cui ho capito subito che sapeva di essere tracciata ma, dopo 5 giorni di silenzio assoluto, ho comunque tirato un sospiro di sollievo. Lei e la sua famiglia sono vivi e questo, per me vuole dire già tanto. Anzi tutto”. Niccolò, ex concorrente MasterChef e il video-denuncia per la sua fidanzata iraniana Niccolò Califano, 29 anni, il ravennate ex concorrente di MasterChef 13, dopo il terremoto di questa mattina che ha interessato la sua Romagna (“E’ durato pochissimo, dice, ma forse visto il mio stato d’animo mi ha impressionato parecchio”) ha vissuto meno di 4 ore dopo, quello emotivo di risentire finalmente lei, la sua ragazza iraniana con la quale dal 4 dicembre 2024 vive una relazione a distanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Niccolò Califano: «La mia fidanzata bloccata in Iran tra i massacri: è viva, ma ho paura. Mi racconta di amici uccisi e feriti arrestati mentre cercano aiuto»
Leggi anche: L’ex concorrente di MasterChef Niccolò Califano: “La mia fidanzata iraniana è viva ma ho paura”
Iran, l'ex Masterchef Califano: "La mia ragazza in piazza tra i manifestanti, spero non muoia" - Così Niccolò Califano, ex concorrente di MasterChef 13, in un video su Instagram in cui racconta della sua fidanzata iraniana in piazza a Teheran mentre il reg ... repubblica.it
Niccolò Califano (MasterChef 13): “Non sento la mia ragazza iraniana da 4 giorni, ho paura di vederla tra le vittime” - L'ex concorrente del cooking show Sky non riesce a contattare la fidanzata da giovedì 8 gennaio: "Internet bloccato in Iran. msn.com
Iran, lo chef Niccolò: "La mia ragazza in una prigione a cielo aperto" - Niccolò Califano, 29enne concorrente di Masterchef 13, racconta la paura per la fidanzata iraniana, che ha risentito oggi in una breve telefonata dal blackout di Internet iniziato l'8 gennaio. tg24.sky.it
«Speriamo che la mia ragazza non muoia… devo fare delle ottime salse. Questo è quello che pensa la mia testa che sta metà in Italia e metà in Iran» Inizia così il video postato il 9 gennaio 2026 da Niccolò Califano, 29 anni, concorrente dell'edizione numero - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.