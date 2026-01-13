Niccolò Califano racconta la sua esperienza durante le proteste in Iran, dove la sua ragazza ha rischiato la vita. Dopo un collegamento inaspettato, è riuscito a sentirla viva e in lotta per un futuro diverso. Questa testimonianza riflette la difficile realtà di chi si oppone alle ingiustizie in un contesto di tensione e repressione.

Ravenna, 13 gennaio 2026 – “Il telefono ha squillato alle 13, era la prima volta che lo faceva direttamente in viva voce. In genere comunichiamo via Whatsapp. ‘Ciao, non posso parlare tanto. Ma voglio solo dirti che sto bene’. Poche parole e una voce da cui ho capito subito che sapeva di essere tracciata ma, dopo 5 giorni di silenzio assoluto, ho comunque tirato un sospiro di sollievo. Lei e la sua famiglia sono vivi e questo, per me vuole dire già tanto. Anzi tutto”. Niccolò, ex concorrente MasterChef e il video-denuncia per la sua fidanzata iraniana Niccolò Califano, 29 anni, il ravennate ex concorrente di MasterChef 13, dopo il terremoto di questa mattina che ha interessato la sua Romagna (“E’ durato pochissimo, dice, ma forse visto il mio stato d’animo mi ha impressionato parecchio”) ha vissuto meno di 4 ore dopo, quello emotivo di risentire finalmente lei, la sua ragazza iraniana con la quale dal 4 dicembre 2024 vive una relazione a distanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Niccolò Califano: “La mia ragazza in Iran, protesta sotto gli spari. Mi ha chiamato: è viva. Lotta per una vita diversa”

Leggi anche: Niccolò Califano: «La mia fidanzata bloccata in Iran tra i massacri: è viva, ma ho paura. Mi racconta di amici uccisi e feriti arrestati mentre cercano aiuto»

Leggi anche: L’ex concorrente di MasterChef Niccolò Califano: “La mia fidanzata iraniana è viva ma ho paura”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Iran, l'ex Masterchef Califano: "La mia ragazza in piazza tra i manifestanti, spero non muoia" - Così Niccolò Califano, ex concorrente di MasterChef 13, in un video su Instagram in cui racconta della sua fidanzata iraniana in piazza a Teheran mentre il reg ... repubblica.it