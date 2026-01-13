Niccolò Califano | La mia fidanzata bloccata in Iran tra i massacri | è viva ma ho paura Mi racconta di amici uccisi e feriti arrestati mentre cercano aiuto

Da leggo.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Niccolò Califano condivide la difficile situazione della sua fidanzata, rimasta bloccata in Iran durante le recenti tensioni. In una breve telefonata, ha appreso che lei è viva, ma la paura e le notizie di amici uccisi, feriti o arrestati restano pesanti. Questa testimonianza evidenzia le difficoltà di chi si trova coinvolto in situazioni di crisi nel paese.

Quaranta secondi di telefonata possono bastare per tirare un sospiro di sollievo, ma non per cancellare la paura. Niccolò Califano, 29 anni, ex concorrente di MasterChef oggi. 🔗 Leggi su Leggo.it

niccol242 califano la mia fidanzata bloccata in iran tra i massacri 232 viva ma ho paura mi racconta di amici uccisi e feriti arrestati mentre cercano aiuto

© Leggo.it - Niccolò Califano: «La mia fidanzata bloccata in Iran tra i massacri: è viva, ma ho paura. Mi racconta di amici uccisi e feriti arrestati mentre cercano aiuto»

Leggi anche: Il dramma di Niccolò Califano di Masterchef: “La mia fidanzata prigioniera in Iran”

Leggi anche: Niccolò Califano di MasterChef: “La mia fidanzata prigioniera in Iran. Non ci permettono di amarci”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

niccol242 califano mia fidanzataNiccolò Califano: «La mia fidanzata bloccata in Iran tra i massacri: è viva, ma ho paura. Mi racconta di amici uccisi e feriti arrestati mentre cercano aiuto» - Quaranta secondi di telefonata possono bastare per tirare un sospiro di sollievo, ma non per cancellare la paura. leggo.it

niccol242 califano mia fidanzataNiccolò Califano, ex concorrente di MasterChef: «Non sento la mia fidanzata iraniana da 4 giorni, ho paura di vedere il suo volto tra le vittime» - Concorrente di MasterChef 13, una laurea in medicina, il 29enne di Ravenna si è fidanzato con una 24enne iraniana: «L'unico modo per portarla in Italia sarebbe sposarla: abbiamo pensato di girare un d ... corriere.it

niccol242 califano mia fidanzataNiccolò Califano, ex MasterChef e la fidanzata iraniana: «L’ultimo video è lei in mezzo alla folla. Poi il silenzio. Se serve, la sposo» - «L’ultimo messaggio che la mia fidanzata mi ha mandato prima del blackout diceva solo questo: spero che funzioni. ilmessaggero.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.