Niccolò Califano | La mia fidanzata bloccata in Iran tra i massacri | è viva ma ho paura Mi racconta di amici uccisi e feriti arrestati mentre cercano aiuto

Niccolò Califano condivide la difficile situazione della sua fidanzata, rimasta bloccata in Iran durante le recenti tensioni. In una breve telefonata, ha appreso che lei è viva, ma la paura e le notizie di amici uccisi, feriti o arrestati restano pesanti. Questa testimonianza evidenzia le difficoltà di chi si trova coinvolto in situazioni di crisi nel paese.

Niccolò Califano, ex concorrente di MasterChef: «Non sento la mia fidanzata iraniana da 4 giorni, ho paura di vedere il suo volto tra le vittime» - Concorrente di MasterChef 13, una laurea in medicina, il 29enne di Ravenna si è fidanzato con una 24enne iraniana: «L'unico modo per portarla in Italia sarebbe sposarla: abbiamo pensato di girare un d ... corriere.it

Niccolò Califano, ex MasterChef e la fidanzata iraniana: «L’ultimo video è lei in mezzo alla folla. Poi il silenzio. Se serve, la sposo» - «L’ultimo messaggio che la mia fidanzata mi ha mandato prima del blackout diceva solo questo: spero che funzioni. ilmessaggero.it

«Speriamo che la mia ragazza non muoia… devo fare delle ottime salse. Questo è quello che pensa la mia testa che sta metà in Italia e metà in Iran» Inizia così il video postato il 9 gennaio 2026 da Niccolò Califano, 29 anni, concorrente dell'edizione numero - facebook.com facebook

