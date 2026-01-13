I neurologi accolgono con favore il Ddl caregiver, considerandolo un passo importante verso una sanità più sensibile ai bisogni sociali. Tuttavia, sottolineano la necessità di integrare politiche di formazione e sostegno psicologico per i caregiver, elementi fondamentali per garantire un’assistenza efficace e sostenibile. Un approccio completo può migliorare la qualità di vita di chi si prende cura di persone con patologie neurologiche, rafforzando il sistema di supporto sociale.

Roma, 13 gen. (Adnkronos Salute) - E' un passo "importante verso una sanità più attenta ai bisogni sociali". Così in una nota la Società italiana di neurologia (Sin) accoglie con favore il disegno di legge approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri per il riconoscimento e la tutela dei caregiver familiari. Tuttavia, la Sin evidenzia che il provvedimento deve essere "solo l'inizio di una strategia più ampia, capace di affrontare il peso crescente delle malattie neurologiche", oggi prima causa di disabilità in Italia. "Il caregiver è una figura essenziale, ma spesso invisibile - afferma Mario Zappia, presidente Sin - Chi assiste un paziente con patologie neurologiche vive un carico enorme, con ricadute sulla salute psicofisica, sulla vita lavorativa e sull'equilibrio economico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Neurologi: "Bene Ddl caregiver ma servono formazione e sostegno psicologico"

Leggi anche: M5S, Trapanese: “Il ddl sui caregiver è inadeguato, serve un sostegno dignitoso”

Leggi anche: Pro Vita Famiglia: bene Ddl Caregiver. Ora stop incoerenti proposte su suicidio assistito

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Neurologi: "Bene Ddl caregiver ma servono formazione e sostegno psicologico" - Zappia (Sin), 'figura essenziale ma invisibile, garantire anche misure per conciliare assistenza e lavoro' E' un passo "importante verso una sanità più attenta ai bisogni sociali". adnkronos.com