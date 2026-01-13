Nessuna criticità segnalata ai Vigili del fuoco

Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena riferisce che, dopo le due scosse di terremoto avvertite questa mattina intorno alle 9:30, non sono state rilevate criticità o danni a persone o strutture nella provincia. Le autorità continuano a monitorare la situazione, rassicurando la popolazione sulla sicurezza attuale.

Comunicano dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena: “A seguito delle due scosse di terremoto avvertite distintamente nella provincia di Forlì-Cesena intorno alle 9:30 di questa mattina, al momento, non si segnalano particolari criticità o danni a persone e strutture. Sono. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

