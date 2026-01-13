A Nerviano, il progetto della Linea 15 Biciplan, finanziato con fondi PNRR, resta in attesa di sviluppi. La sua attuazione, da tempo al centro di discussioni, è stata nuovamente affrontata durante una riunione di commissione, evidenziando le difficoltà e i ritardi ancora da superare per realizzare questa iniziativa.

Nerviano (Milano) – Si riaccende il dibattito sul Biciplan Linea 15, un progetto finanziato con fondi PNRR e da tempo al centro di polemiche per i ritardi accumulati. La sezione locale della Lega “Salvini Premier” ha ottenuto la convocazione di una commissione consiliare ad hoc, che si terrà mercoledì 14 gennaio e sarà interamente dedicata agli aggiornamenti sullo stato dell’opera. La richiesta è stata formalmente avanzata dal consigliere metropolitano Christian Colombo, che nelle scorse settimane ha più volte sollecitato chiarezza sul cronoprogramma dei lavori e sugli aspetti gestionali del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nerviano, Linea 15 Biciplan ancora ferma: se ne parla in commissione

